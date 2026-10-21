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"Hay oportunismo político": Susanna Griso opina sobre la huelga general del 11N

Susanna Griso ha dado su punto de vista sobre la huelga general del 11N en su visita a El Hormiguero, afirmando que "hay oportunismo político" en la convocatoria.

"Hay oportunismo político": Susanna Griso opina sobre la huelga general del 11N

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Borja Tamayo
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La visita de Susanna Griso a El Hormiguero está sirviendo para repasar algunos de los aspectos clave de la actualidad. Pablo Motos ha sido el encargado de preguntarle sobre uno de los temas más candentes, señalando que "es muy raro lo de la huelga general".

Así, la presentadora de Espejo Público ha insistido en la posición crítica que viene manteniendo desde que se anunció. "Los sindicatos tienen todo el derecho del mundo a convocar una huelga general", comenzaba explicando: "Lo hacen dos días antes del arranque de la campaña electoral, es indudable que aquí hay oportunismo político".

"Hay sindicatos que se han desmarcado", continuaba la periodista: "Efectivamente han dicho que era una huelga política". Sin embargo, Susanna ha visto con buenos ojos las motivaciones de la huelga en sí: "Los sueldos son muy bajos, cosa en la que no puedo estar más de acuerdo".

"Motivos para el enfado, para el cabreo, para salir a las calles los han tenido durante ocho años", decía antes de concluir: "Lo sorprendente es que lo hagan en el último minuto del partido".

¿Quieres ver sus declaraciones al completo? Las tienes disponibles en el vídeo de arriba.

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