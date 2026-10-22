Este domingo, en El secreto: Serhat se toma la justicia por su mano y puede acabar en prisión

Serhat no puede contener la rabia cuando Cihan le cuenta que Tibet es el padre de Kader. Decidido a pedirle explicaciones, acude a su garaje y se enfrenta a él por haberse acostado con su mujer.

La discusión acaba de la peor manera. Fuera de sí, Serhat golpea a Tibet y lo arroja por la ventana, dejándolo gravemente herido. Un acto que puede salirle muy caro.

Este domingo, Serhat tendrá que afrontar las consecuencias de lo ocurrido. ¿Podría acabar en prisión por su ataque a Tibet?

A las 22 horas, en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.