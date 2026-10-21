Tasio miente al cliente de la Industrial y afirma que le llegará el pedido a tiempo

Tasio le ha comunicado a Damián que en La Industrial, no van a llegar a tiempo para cumplir con el contrato con su cliente.

Damián se ha enfadado con su hijo, ya que fue él mismo quien le advirtió de que era una idea muy ambiciosa conseguir toda esa cantidad de producción.

Tasio se siente muy mal, pero no quiere pedirle una prórroga al cliente ya que estaría inclumpliendo el contrato que firmaron... ¡Pero Damián le ha insistido! Hay muchas formas de convencer a un cliente.

No obstante, a la hora de llamar al cliente y sin Damián delante, Tasio no ha podido decir la verdad: al revés, le ha metido y le ha asegurado que le entregarán el pedido en plazo.

¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué pasará cuando no llegue la producción a tiempo?