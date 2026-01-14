Contenido exclusivo
Alain Hernández recuerda su secuencia más difícil en Las hijas de la criada: “Me empapaba en cada toma”
Tras cerrar las tramas de su personaje en la serie, el actor nos confiesa cómo vivió grabar al aire libre con lluvia artificial en Galicia.
A pesar de habernos hecho sufrir con sus mentiras y su cobardía, el personaje de Gustavo nos ha regalado grandes momentos en Las hijas de la criada. Sus secuencias con Inés, Clara, Catalina o Jaime estaban cargadas de dramatismo y marcadas por un error del pasado que siempre intentó tapar.
Alain Hernández, el actor que lo interpreta, nos ha confesado que, una de las escenas más difíciles de rodar fue una pelea con su hijo Jaime, a raíz de saber que Clara estaba embarazada.
“Lo rodamos en Galicia, con lluvia artificial”, nos explicaba el actor. Como Gustavo acababa tirado en el suelo y tuvieron que repetirla varias veces, Alain se levó una buena mojadura ese día.
“Fue complicado hacer la borrachera del personaje, más el conflicto con tu hijo, más el frío…”, recalcaba el actor. Lo que es innegable es que, a pesar del ‘sufrimiento’, la escena ha sido una de las más destacadas de la serie. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre ella en el vídeo de arriba!
