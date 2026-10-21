Capítulo 673 de Sueños de libertad; 21 de octubre: Julia tensa de nuevo la relación entre Gabriel y los De la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Gabriel, manipulado por Beatriz, se ha enfrentado a Begoña y Julia y les ha prohibido ir a la boda de Andrés y Valentina.

Esto es todo lo que ha pasado en el último capítulo

Esto no ha sentado nada bien a ninguna de las dos, pero en especial a Julia, a quien le hacía mucha ilusión. La pequeña, se ha rebelado contra la orden de su padrastro y le ha dicho que no le podía mandar nada.

Ambos se han peleado y Julia ha ido a consolarse a casa de sus abuelos. A Digna no le ha gustado nada lo que le ha contado su nieta, y parece que tomará cartas en el asunto contra Gabriel. ¿Qué pasará?

Parece que los De la Reina y Gabriel van a volver a enfrentarse... ¡Esta vez por Julia!

Por su parte, en la empresa, Marta y Fina han decidido intentar trabajar juntas. Las jóvenes se han convencido de separar lo laboral de lo personal, y así poder seguir formando el gran equipo que hacían... ¿lo conseguirán?

En La Industrial, Tasio ha vuelto a meter la pata hasta el fondo, y no ha sido capaz de comunicarle a su cliente que no llegarán a los plazos establecidos. Tal y como le había pedido su padre. ¿Qué pasará cuando no llegue la producción?

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