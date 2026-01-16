¿Celso, Jaime o Plácido? Judith Fernández confiesa con quién se quedaría Clara en Las hijas de la criada

En personaje de Clara ha vivido todo tipo de emociones en Las hijas de la criada. Con Celso quería comerse el mundo y descubrió el amor, con Jaime intentó formar una familia y Plácido le ha devuelto la ilusión.

Como su personaje ha protagonizado tres historias de amor muy diferentes en la serie, hemos querido someter a Judith Fernández a un divertido juego en el que debía confesar con quién se quedaría Clara en diferentes situaciones.

La actriz tiene claro que su personaje viajaría a la otra punta del mundo con Celso, que le encargaría una tarea importante a Plácido o que Jaime es el más despistado. Además, tiene claro quién puede caerle mejor a los espectadores.

¿Qué ocurrirá con Clara en el último capítulo de Las hijas de la criada? ¿Volverá a ver a Plácido? ¿Le contará Jaime la verdad? ¡Mientras tanto descubre el juego completo de Judith Fernández dándole play al vídeo de arriba!