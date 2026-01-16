Se moja
¿Celso, Jaime o Plácido? Judith Fernández confiesa con quién se quedaría Clara en Las hijas de la criada
La actriz que da vida a la verdadera hija de Inés en la serie explica a quién escogería su personaje en diferentes situaciones.
En personaje de Clara ha vivido todo tipo de emociones en Las hijas de la criada. Con Celso quería comerse el mundo y descubrió el amor, con Jaime intentó formar una familia y Plácido le ha devuelto la ilusión.
Como su personaje ha protagonizado tres historias de amor muy diferentes en la serie, hemos querido someter a Judith Fernández a un divertido juego en el que debía confesar con quién se quedaría Clara en diferentes situaciones.
La actriz tiene claro que su personaje viajaría a la otra punta del mundo con Celso, que le encargaría una tarea importante a Plácido o que Jaime es el más despistado. Además, tiene claro quién puede caerle mejor a los espectadores.
¿Qué ocurrirá con Clara en el último capítulo de Las hijas de la criada? ¿Volverá a ver a Plácido? ¿Le contará Jaime la verdad? ¡Mientras tanto descubre el juego completo de Judith Fernández dándole play al vídeo de arriba!
