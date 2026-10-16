Muere doña Inés, la gran capitana de los Valdés: deja un legado eterno y una verdad que nunca llegó a conocer

Antes de marcharse, Inés ha vivido un momento precioso con Clara. La joven ha ido a su habitación para darle un regalo muy especial: un libro de Plácido, el periodista de Madrid, con un capítulo entero titulado "El legado de Inés Lazariego".

Clara le ha contado con orgullo que el libro habla de cómo fue la primera patrona del mar, de cómo convirtió su casa en un hospital durante la epidemia y de todas las mujeres a las que les cambió la vida. Inés, muy enferma en la cama, se ha emocionado muchísimo al ver que su esfuerzo ha dejado huella.

Mientras el pueblo le daba el último adiós en el cementerio, hemos podido escuchar la carta de despedida que le ha escrito a su hija Catalina. Con una voz muy cansada, Inés ha confesado que no tiene miedo porque sabe que allí la estará esperando Limita "con la lumbre encendida para que pueda leer hasta la madrugada" y con sus historias de aquella isla que tanto amó. En sus últimas palabras, ha imaginado un lugar lleno de flores donde por fin descansará de todas sus heridas.

Inés se ha marchado orgullosa de ver a Jaime convertido en un hombre sensible y de haber querido a Clara, la hija de Renata, como si fuera su propia sangre. Sin embargo, se ha ido con el corazón roto por no haber podido abrazar a su hija una última vez, confesando que es "una ausencia con la que jamás podré reconciliarme".

Ha sido un final lleno de sentimientos donde Inés ha muerto sin saber la verdad: que Clara era en realidad su hija biológica y no la de Renata. Se ha despedido pidiéndole a Catalina que sea feliz y prometiendo que velará “desde arriba porque así sea". El imperio de las conservas se queda ahora sin su gran capitana.