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Capítulo 673

Julia se refugia en casa de sus abuelos y Digna la protege tras su discusión con Gabriel: "No se saldrá con la suya"

Digna consuela a su nieta y le asegura que Gabriel no va a hacerle nada: se quedará en casa de la Reina con ellos.

Julia Digna

Julia se refugia en casa de sus abuelos y Digna la protege tras su discusión con Gabriel: "No se saldrá con la suya"

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Julia se ha refugiado en casa de sus abuelos tras su discusión con Gabriel.

Su padre adoptivo le ha prohibido ir a la boda de Andrés y Valentina, algo que a la niña le hacía mucha ilusión. Gabriel solo se lo ha prohibido porque Beatriz le ha manipulado y le ha metido en la cabeza que Julia es una malcriada.

Tras su fuerte discusión, Julia ha ido a casa de su abuela y se ha refugiado con Digna. La matriarca ha consolado a la niña, intentando restarle importancia a lo que le ha dicho y hecho Gabriel.

Pero Digna tomará cartas en el asunto, ella va a conseguir que Julia vaya a la boda.

La niña está muy asustada y teme las represalias de Gabriel. Aunque Digna le ha asegurado que no le pasará nada: se quedará con ellos en esa casa.

La matriarca ha llamado a Begoña y le ha asegurado que su marido no se saldrá con la suya: la niña se queda en casa de la Reina.

¿Qué va a pasar?

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