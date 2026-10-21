El Barcelona denunciará a la UEFA el 'sangriendo' tifo del PSG en Champions League

El Barcelona reportará al delegado de la UEFA la pancarta que los ultras del París Saint-Germain desplegaron en la grada del Parque de los Príncipes antes del partido entre ambos equipos en la que se podía leer el lema 'Massacre à la parisienne' ('Masacre a la parisina'), según confirmaron fuentes del club azulgrana.

Al lema le acompañaba una imagen de un hombre enmascarado, que recordaba al protagonista de la película 'La Matanza de Texas', sosteniendo una motosierra que destrozaba el escudo del club azulgrana.

El tifo se desplegó en uno de los fondos del Parque de los Príncipes antes del pitido inicial del duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Además, los seguidores más radicales del club parisino entonaron cánticos de 'Puta Barça' durante todo el partido y encendieron bengalas tras el primer tanto de su equipo.

Adiós a la imbatibilidad culé

En lo deportivo, el Paris Saint-Germain acabó con la imbatibilidad culé (4-2) en el espectacular duelo de la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en una noche en la que el PSG de Luis Enrique Martínez evitó la rebelión del Barça de Hansi Flick, que luchó y aguantó el tipo hasta el 2-2, para acabar sucumbiendo ante un 'Rey de Europa' que dejó bien claro que quiere seguir en el trono continental.