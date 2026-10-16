Mejores momentos | Capítulo 7
La póstuma carta de Gustavo desvela la verdad: Jaime descubre que Clara es su hermana y decide ocultárselo
El empresario quería que Clara conociese la verdad sobre sus orígenes, pero Jaime no parece dispuesto a compartir lo que ha descubierto con la que ya sabe que es su hermana.
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Jaime está irreconocible. Antes de casarse con Clara era un hombre amable, comprensible, que apoyaba a su pareja en todo lo que hiciese falta, pero después de que su hijo naciese muerto, es un hombre completamente distinto.
Jaime se parece cada vez más a Gustavo y, tras la muerte de sus padres, está más perdido que nunca. Solo tiene clara una cosa: no piensa dejar que su mujer le coma terreno. Él es el único heredero ante la ausencia de Catalina. O, al menos, eso es lo que él cree.
Que el notario le haya dado una carta póstuma de Gustavo a Clara es algo que a Jaime le ha inquietado y no ha podido evitar leerla. Ya con las primeras líneas, todas las dudas que rondaban su cabeza han cobrado sentido: “No tuve el valor de contarte la verdad en vida, pero no quiero que dejes este mundo sin saber quién eres en realidad”.
En cuanto Clara entra por la puerta, Jaime, todavía paralizado, esconde la carta y le oculta a la que ya sabe que es su hermana, la verdad. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Se atreverá a compartir con ella el contenido de la carta cuando lo digiera?
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