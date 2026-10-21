Sergio Rico, atado a una silla durante el robo en su casa de Sevilla: cinco encapuchados aterrorizan a su familia

Una noche familiar se ha convertido en una pesadilla para Sergio Rico y Alba Silva. Cinco encapuchados han entrado en su domicilio de Sevilla y han amenazado al matrimonio para llevarse dinero, joyas y relojes. Nacho Gay señalaba en Y ahora Sonsoles, los asaltantes han atado al futbolista a una silla.

Los ladrones también han intimidado verbalmente a las mujeres, aunque no han tocado a los niños. Antes de huir, han encerrado a la familia en el sótano y han encañonado al vigilante de seguridad. Tras el asalto, la pareja ha necesitado asistencia médica y psicológica.