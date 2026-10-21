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Y AHORA SONSOLES
Sergio Rico, atado a una silla durante el robo en su casa de Sevilla: cinco encapuchados aterrorizan a su familia
El futbolista y Alba Silva han vivido momentos de angustia cuando varios hombres armados han irrumpido en su vivienda mientras cenaban con sus hijos y otros familiares.
Una noche familiar se ha convertido en una pesadilla para Sergio Rico y Alba Silva. Cinco encapuchados han entrado en su domicilio de Sevilla y han amenazado al matrimonio para llevarse dinero, joyas y relojes. Nacho Gay señalaba en Y ahora Sonsoles, los asaltantes han atado al futbolista a una silla.
Los ladrones también han intimidado verbalmente a las mujeres, aunque no han tocado a los niños. Antes de huir, han encerrado a la familia en el sótano y han encañonado al vigilante de seguridad. Tras el asalto, la pareja ha necesitado asistencia médica y psicológica.