"Le hubieran cantado las cuarenta": Sonsoles Ónega responde a las preguntas de los protagonistas de Las hijas de la criada

Las hijas de la criada está a punto de llegar a su fin. Ya sólo queda un capítulo para descubrir el desenlace de esta serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega que ha cautivado a un millón de espectadores en Antena 3.

Antes de finalizar el rodaje, Alain Hernández, Verónica Sánchez, Carlota Baró, Martina Cariddi y Judith Fernández, los cinco actores que dan vida a los protagonistas de esta historia, le han lanzado una pregunta sobre sus personajes a la autora del libro.

Todos se han interesado en 'qué hubiese pasado si...' no hubiesen ocurrido ciertas cosas en la historia. Sonsoles tiene claro que, si Celso no hubiese muerto, Clara y él hubiesen sido felices, al igual que tiene claro que doña Inés no hubiese perdonado la infidelidad de Gustavo. ¡Descubre todas las preguntas y respuestas en el vídeo de arriba!