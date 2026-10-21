"No creo que sea de recibo": Juan Jesús Vivas, sobre las recomendaciones de Pedro Sánchez en redes sociales"

Juan Jesús Vivas ha visitado el programa presentado por Cristina Pardo este miércoles para contar cómo está actualmente Ceuta después de todo lo vivido los últimos meses tras la entrada masiva de migrantes. El Presidente asegura que la ciudad todavía está lejos de volver a la normalidad.

Cristina Pardo ha aprovechado la visita de Vivas para preguntarle su opinión acerca de los bailes o recomendaciones en redes que Pedro Sánchez ha estado haciendo estas últimas semanas. Aunque el Presidente de Ceuta ha asurado que "cada uno es libre de hacer lo que quiera", él entiende las críticas que ha recibido por ello el Presidente del Gobierno.

"Si tiene un mandamiento que cumplir es proteger la integridad del territorio y los derechos de los ciudadanos", ha querido recalcar Juan Jesús Vivas, añadiendo también que cree "que no está a la altura de la responsabilidad".