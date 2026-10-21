Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En La Mesa

"No creo que sea de recibo": Juan Jesús Vivas, sobre las recomendaciones de Pedro Sánchez en redes sociales

Juan Jesús Vivas, Presidente de Ceuta, ha visitado el programa presentado por Cristina Pardo para contar cómo se encuentra la ciudad después de todo lo ocurrido los últimos meses.

"No creo que sea de recibo": Juan Jesús Vivas, sobre las recomendaciones de Pedro Sánchez en redes sociales"

Publicidad

antena3.com
Publicado:

Juan Jesús Vivas ha visitado el programa presentado por Cristina Pardo este miércoles para contar cómo está actualmente Ceuta después de todo lo vivido los últimos meses tras la entrada masiva de migrantes. El Presidente asegura que la ciudad todavía está lejos de volver a la normalidad.

Cristina Pardo ha aprovechado la visita de Vivas para preguntarle su opinión acerca de los bailes o recomendaciones en redes que Pedro Sánchez ha estado haciendo estas últimas semanas. Aunque el Presidente de Ceuta ha asurado que "cada uno es libre de hacer lo que quiera", él entiende las críticas que ha recibido por ello el Presidente del Gobierno.

"Si tiene un mandamiento que cumplir es proteger la integridad del territorio y los derechos de los ciudadanos", ha querido recalcar Juan Jesús Vivas, añadiendo también que cree "que no está a la altura de la responsabilidad".

Amelia Bono confiesa que su padre, José Bono, "no estaba casi nunca": "Mi madre ha hecho una labor maravillosa"

Amelia Bono confiesa que su padre, José Bono, "no estaba casi nunca": "Mi madre ha hecho una labor maravillosa"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

"No creo que sea de recibo": Juan Jesús Vivas, sobre las recomendaciones de Pedro Sánchez en redes sociales"

"No creo que sea de recibo": Juan Jesús Vivas, sobre las recomendaciones de Pedro Sánchez en redes sociales

Juan Jesús Vivas, sobre la situación actual de Ceuta: "Hay un riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad"

Juan Jesús Vivas, sobre la situación actual de Ceuta: "Hay un riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad"

ciencia

¡Impresionante! Marron y su equipo recrean un parto natural en El Hormiguero con un simulador de silicona

Susanna Griso en El Hormiguero
NO TE LA PIERDAS

Esperansa Grasia saca un abrebocas con Susanna Griso para protagonizar la obra de teatro improvisada más loca

Así ha sido la entrevista completa de Susanna Griso en El Hormiguero
¡Revívela!

Así ha sido la entrevista completa de Susanna Griso en El Hormiguero

Susanna Griso en El Hormiguero
ASÍ LO EXPLICA

"Hay oportunismo político": Susanna Griso opina sobre la huelga general del 11N

Susanna Griso ha dado su punto de vista sobre la huelga general del 11N en su visita a El Hormiguero, afirmando que "hay oportunismo político" en la convocatoria.

"Vamos a ver cosas que nunca hemos visto": Susanna Griso pronostica una campaña electoral intensa y emocional
En El Hormiguero

"Vamos a ver cosas que nunca hemos visto": Susanna Griso pronostica una campaña electoral intensa y emocional

Susanna Griso ha vuelto a El Hormiguero y, durante su entrevista, ha analizado cómo está siendo la campaña electoral a 30 días de las elecciones.

Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

El susto de María José Suárez al ver fallar a Moisés en el ¿Dónde Están?

El susto de María José Suárez al ver fallar a Moisés en el ¿Dónde Están?

Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

Publicidad