Detienen a la influencer Malévola en Egipto por hacer "movimientos pornográficos" en plena calle

La influencer brasileña Mariana Alves Gadleha Pereira, conocida en redes sociales como 'Malévola', ha sido detenida en Egipto junto a una compañera de viaje después de publicar varios vídeos en los que ambas aparecen bailando y realizando movimientos considerados obscenos por las autoridades del país.

El arresto se produjo en la ciudad de Alejandría, en el norte de Egipto, después de que las fuerzas de seguridad analizaran unas grabaciones que se habían difundido ampliamente por las redes sociales.

El Ministerio del Interior egipcio acusa a las dos turistas de realizar "movimientos exhibicionistas pornográficos", insinuaciones sexuales y supuestos actos de acoso a peatones en diferentes calles del país.

La detención ha vuelto a poner el foco sobre las restricciones que Egipto aplica a los contenidos publicados en internet, especialmente aquellos relacionados con bailes o comportamientos que las autoridades consideran contrarios a los valores sociales.

Vídeos de 'twerking' provocaron su detención

Según el comunicado oficial del Ministerio del Interior, las autoridades iniciaron una investigación después de detectar varias grabaciones protagonizadas por las dos mujeres.

Tras analizar "unos vídeos que circularon en las redes sociales", los agentes consiguieron "identificar y arrestar en Alejandría a las dos mujeres que aparecen en los vídeos".

En las imágenes difundidas por el propio ministerio pueden verse diferentes escenas de las turistas realizando 'twerking', un baile caracterizado por los movimientos de cadera y glúteos. Algunas de las grabaciones fueron realizadas en el interior de un microbús y otras mientras las mujeres se encontraban montadas en una motocicleta.

"Realizando movimientos exhibicionistas pornográficos, insinuaciones sexuales y acoso a peatones en varias calles en diversas provincias"

Las autoridades sostienen que ambas aparecían "realizando movimientos exhibicionistas pornográficos, insinuaciones sexuales y acoso a peatones en varias calles en diversas provincias".

El Ministerio del Interior también afirmó que las dos mujeres reconocieron haber protagonizado y difundido las grabaciones. Según la versión oficial, ambas "confesaron haber cometido los actos descritos, y admitieron haber grabado y difundido los vídeos en sus redes sociales para aumentar su audiencia".

Las autoridades han confirmado que se han iniciado "los procedimientos legales y la Fiscalía se hizo cargo de la investigación". Por el momento, no se ha informado de los cargos concretos que podrían imputárseles ni de si las dos turistas serán deportadas a Brasil.

Contacta con la Embajada de Brasil

Aunque el Ministerio del Interior egipcio no identificó públicamente a las detenidas, la agencia de comunicación de Malévola, vèru, y su equipo legal confirmaron posteriormente que la creadora de contenido brasileña se encontraba arrestada en Egipto.

La agencia explicó que ya se han iniciado contactos diplomáticos y legales para seguir la evolución del caso.

"La defensa de la 'influencer' ya está en contacto con la Embajada de Brasil en El Cairo -la cual aún no se ha pronunciado públicamente- y con las autoridades competentes para acompañar el caso y asegurar que sus derechos y su integridad física sean respetadas", señaló en un comunicado. Asimismo, los representantes de la brasileña pidieron "cautela en la divulgación de las informaciones no confirmadas".

Hasta el momento, la Embajada de Brasil en El Cairo no se ha pronunciado públicamente sobre el arresto.

Más de un centenar de creadores de contenido detenidos en Egipto

El caso de Malévola se produce en medio de una campaña de detenciones de creadores de contenido en Egipto, intensificada desde el pasado año. Según las informaciones disponibles, más de un centenar de personas vinculadas a TikTok y otras plataformas digitales han sido detenidas en el marco de estas actuaciones.

La Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR) ha documentado una campaña que comenzó en 2020 y que inicialmente afectó principalmente a mujeres que publicaban vídeos bailando en internet.

Posteriormente, las actuaciones se extendieron a otros creadores de contenido y a personas acusadas de difundir mensajes considerados contrarios a los valores sociales o religiosos del país.

La polémica ley de los "valores familiares"

Diferentes organizaciones de derechos humanos han cuestionado la aplicación de la legislación egipcia contra determinados contenidos digitales. Una de las principales críticas se dirige al artículo 25 de la Ley de Ciberdelincuencia, que contempla sanciones relacionadas con la vulneración de los denominados "valores familiares".

Las organizaciones denuncian que esta disposición se ha utilizado de manera creciente contra ciudadanos por sus publicaciones en redes sociales y cuestionan la amplitud de su interpretación.

En este contexto, la detención de Malévola y su compañera vuelve a abrir el debate sobre los límites a la libertad de expresión y las restricciones a los contenidos digitales en Egipto.