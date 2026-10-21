¡Fidan ya conoce el secreto de Zerrin! Demir rompe su trato y amenaza con contárselo a Ecmel

Zerrin ha llegado a casa de sus padres destrozada y le ha contado a Fidan que ha dejado a Demir: “He hecho lo que tendría que haber hecho hace ya tiempo”. La joven está decidida a poner fin a esa relación, pero la llegada de Demir ha cambiado el rumbo de la conversación.

El empresario ha terminado revelando la verdad: “El hijo que lleva dentro. ¡Es de Kaya!”. Fidan ya sospechaba lo que estaba ocurriendo y sus palabras han confirmado sus peores temores.

Llena de rabia, Zerrin ha llamado a Demir “escoria”. Pero él no se ha quedado callado y la ha amenazado con contárselo también a Ecmel.

El trato entre ambos se ha roto, pero el enemigo de los Albora no parece dispuesto a dejar que Zerrin se marche sin consecuencias. ¿Acabará saliendo todo a la luz?