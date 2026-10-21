Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca le ofrecerá a Fina marcharse con ella a Argentina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Bianca, decidida a volver a su país, le hará una oferta a Fina para que se marche con ella. ¿Será capaz de volver a irse y dejar todo atrás? ¿Y Marta?

Esto es todo lo que va a pasar

Tras la fuerte pelea de Julia con Gabriel, la niña quiere quedarse en casa de los De la Reina a vivir, pero su padre no está por la labor.

Digna se enfrentará a Gabriel y hará lo que haga falta por que su nieta esté bien. ¿Dará lugar esto a otra disputa entre losa De la Reina y Gabriel?

Por otro lado, Bianca le propondrá a Fina marcharse a Argentina con ella. La artista se quiere volver y quiere que Fina la acompañe. ¿Qué decidirá hacer la joven?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.