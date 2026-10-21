Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AlaZ | 21 de octubre

Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

El concursante barcelonés ha ido de menos a más, con 22 en la primera vuelta que han sido imposibles de alcanzar para su rival.

Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Un tramo de inspiración ha marcado el nuevo duelo entre David y Moisés en AlaZ. Cuando la prueba parecía más abierta, el concursante barcelonés ha encadenado una racha de catorce aciertos consecutivos que ha sido decisiva. Eso sí, un fallo muy llamativo le ha impedido intentar ir a por el bote de 1.180.000 euros.

David ha arrancado el duelo de manera discreta, incluso con Moisés mostrándose más sólido en los primeros compases. Parece que el riojano se mueve cada vez más cómodo jugando de la Z a la A. Pero el guion ha cambiado en el cuarto turno del barcelonés: ha acertado desde la M hasta la Z, catorce letras seguidas, para situarse con 22 en verde.

Aún no estaba nada decidido en ese momento. Moisés se ha acercado hasta los 20 aciertos. Su remontada iba bien hasta que ha respondido “verduguilla” en vez de “verduguillo”, uno de esos errores que cuestan algo más que un disgusto. Al riojano le ha bailado una vocal, y acto seguido le ha ocurrido a David con una consonante. En su caso, ha sido un fallo de dicción: al decir “carbonara” ha pronunciado “carborara”. La salsa le ha dejado sin posibilidades de bote y se ha plantado. En cualquier caso, ya no ha habido más sorpresas y el triunfo se ha quedado en el atril naranja. ¡Revive este sorprendente AlaZ en el vídeo!

Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

El susto de María José Suárez al ver fallar a Moisés en el ¿Dónde Están?

El susto de María José Suárez al ver fallar a Moisés en el ¿Dónde Están?

Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

El “talento oculto” de Felipe Reyes con la música: triunfa en La Pista gracias a Melendi
Mejores momentos | 21 de octubre

El “talento oculto” de Felipe Reyes con la música: triunfa en La Pista gracias a Melendi

Rosa López
EXCLUSIVA

Los organizadores del reencuentro de Operación Triunfo responden a Rosa López: "Siempre que se les llama, cobran"

Mar Flores
FAMOSOS

Mar Flores explica por qué se ha ido sola de viaje: "Descubrí una mentira que me hizo daño en el corazón y me fui"

Las redes sociales de Mar Flores han estallado después de que esta publicase unos misteriosos mensajes en los que afirma que "quien salta de una relación a otra no ama, consume personas". Un mensaje que publica en un viaje que ha hecho sola.

Mónica
Hablamos con ella

El hermano de Mónica está en coma por culpa de la imprudencia de un menor: "Tiene un pronóstico muy grave"

Volvía a su casa junto a sus dos hijos y a su mujer, cuando un bloque de hormigón impactó contra la luna de su coche, dejando al hermano de Mónica en coma. La policía ha detenido a un menor de edad que se cree que pudo lanzarlo intencionadamente desde un puente.

¿Qué significa ser políticamente incorrecto? La Mesa sale a la calle para conocer la opinión de la gente

¿Qué significa ser políticamente incorrecto? La Mesa sale a la calle para conocer la opinión de la gente

María Dolores

María Dolores denuncia que su nieto quiere echarla de su casa: "No me deja vivir"

Alba Silva

Alba Silva, pareja de Sergio Rico, no quiere volver a su casa tras el robo: "Ha perdido la voz por la angustia"

Publicidad