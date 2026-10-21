Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

Un tramo de inspiración ha marcado el nuevo duelo entre David y Moisés en AlaZ. Cuando la prueba parecía más abierta, el concursante barcelonés ha encadenado una racha de catorce aciertos consecutivos que ha sido decisiva. Eso sí, un fallo muy llamativo le ha impedido intentar ir a por el bote de 1.180.000 euros.

David ha arrancado el duelo de manera discreta, incluso con Moisés mostrándose más sólido en los primeros compases. Parece que el riojano se mueve cada vez más cómodo jugando de la Z a la A. Pero el guion ha cambiado en el cuarto turno del barcelonés: ha acertado desde la M hasta la Z, catorce letras seguidas, para situarse con 22 en verde.

Aún no estaba nada decidido en ese momento. Moisés se ha acercado hasta los 20 aciertos. Su remontada iba bien hasta que ha respondido “verduguilla” en vez de “verduguillo”, uno de esos errores que cuestan algo más que un disgusto. Al riojano le ha bailado una vocal, y acto seguido le ha ocurrido a David con una consonante. En su caso, ha sido un fallo de dicción: al decir “carbonara” ha pronunciado “carborara”. La salsa le ha dejado sin posibilidades de bote y se ha plantado. En cualquier caso, ya no ha habido más sorpresas y el triunfo se ha quedado en el atril naranja. ¡Revive este sorprendente AlaZ en el vídeo!