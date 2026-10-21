Gabriel le prohíbe a Julia ir a la boda de Andrés y ella se rebela: "¡Tú no eres mi padre!"

Gabriel, inoculado por Beatriz, ha decidido prohibirles a Begoña y a Julia que, asistan a la boda de Andrés y Valentina.

Cuando se lo ha contado a la pequeña, le ha dado a entender que no pueden ir porque él tiene un viaje a París... ¡Pero su verdadero motivo es que no quiere que vayan!

Julia, que al principio pensaba que sólo él se lo iba a perder, ha reaccionado bien. Pero poco a poco, ha ido entendiendo lo que le decía su padre y no ha podido creerlo: ¡Para ella es uno de los días más importantes de su vida! ¡Le hace mucha ilusión!

Ambos han empezado a discutir y Begoña ha intentado mediar sin éxito. Julia le ha reprochado que él no es su padre y no puede darle órdenes, a lo que Gabriel le ha contestado: "Tu padre está muerto y menos mal que no está para ver lo malcriada que eres".

Julia, entre lágrimas, ha asegurado que ella irá a la boda y se ha marchado dando un portazo; ante la preocupación de Begoña.

¿Qué pasará? ¿Irá Julia a la boda finalmente?