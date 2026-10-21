Hayal confiesa por qué toma pastillas para adelgazar y pone a Berrak contra las cuerdas

Berrak ha contado durante la cena que Hayal se había desmayado el día anterior en clase y ha preguntado a Zeynep por qué no se lo había contado. La joven ha intentado explicar que había prometido a Hayal no revelar lo ocurrido y que la niña debía ser quien decidiera cuándo hablar.

Sin embargo, Hayal ha terminado confesando la verdad delante de sus padres. La joven ha explicado que se había tomado unas pastillas para adelgazar y sufrió un fuerte mareo tras no comer.

Zeynep no ha tardado en señalar el origen del problema. “¿Cómo que por qué? Ya lo sabes. Le hiciste prometerte que adelgazaría. Por eso se las tomó”, le ha reprochado a Berrak.

Serhat ha reaccionado preocupado al descubrir lo que estaba ocurriendo y ha reprochado a Berrak que haya metido a su hija en la cabeza que tenía que adelgazar. La mujer se ha defendido asegurando que todo lo hacía por su bien y ha recordado que Hayal sufría cuando tenía sobrepeso.

Zeynep no ha aceptado sus explicaciones. “Los que tienen que cambiar son quienes se meten con ella, no Hayal”, ha respondido. Serhat también ha intentado tranquilizar a Hayal y le ha pedido que deje de preocuparse por adelgazar. Pero Berrak ha reaccionado con ironía y ha advertido a su marido de que será responsable si su hija vuelve a casa llorando por culpa del colegio.