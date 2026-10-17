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A las 23.00 horas

Llega el esperado desenlace de Las hijas de la criada: el jueves, último capítulo en Antena 3

Las hijas de la criada se despide de los espectadores este próximo jueves a las 23:00 horas con la emisión de su último capítulo.

Las hijas de la criada

Llega el esperado desenlace de Las hijas de la criada: el jueves, último capítulo en Antena 3

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Julián López
Julián López
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El momento más esperado por los seguidores de Las hijas de la criada ha llegado. Tras cautivar a millones de espectadores, la exitosa ficción de Antena 3 emitirá este jueves a las 23:00 horas su gran final, un capítulo definitivo que pondrá el broche de oro a una trama cargada de tensiones y cuentas pendientes.

La verdad por fin saldrá a flote con la llegada de este esperado desenlace. Cartas del pasado, enfrentamientos definitivos y secretos inconfesables saldrán a la luz en una cita ineludible para los fans de Las hijas de la criada, este próximo jueves en Antena 3.

Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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Las hijas de la criada

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