Llega el esperado desenlace de Las hijas de la criada: el jueves, último capítulo en Antena 3

El momento más esperado por los seguidores de Las hijas de la criada ha llegado. Tras cautivar a millones de espectadores, la exitosa ficción de Antena 3 emitirá este jueves a las 23:00 horas su gran final, un capítulo definitivo que pondrá el broche de oro a una trama cargada de tensiones y cuentas pendientes.

La verdad por fin saldrá a flote con la llegada de este esperado desenlace. Cartas del pasado, enfrentamientos definitivos y secretos inconfesables saldrán a la luz en una cita ineludible para los fans de Las hijas de la criada, este próximo jueves en Antena 3.