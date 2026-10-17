Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Trágico final

Un error que le acabó costando la vida: así fue la caída en desgracia de Gustavo Valdés

Desde que Renata pronunció el “Xa empezaches a pagar, filliño”, la mala fortuna no dejó de perseguir al empresario.

Un error que le acabó costando la vida: así fue la caída en desgracia de Gustavo Valdés

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Tener una aventura con Renata fue el principio de las desgracias que sacudieron la vida de Gustavo Valdés. El empresario dejó embarazada a la criada del pazo, pero no quiso hacerse cargo de la niña. Le pidió que abortase, pero no lo hizo, así que, cuando dio a luz, la echó del Espíritu Santo.

Por miedo a que Renata contase la verdad y coincidiendo con la repentina muerte de su hermano, Gustavo decidió marcharse con su familia a Cuba aun sabiendo que eso no era lo que quería Inés. Antes de marcharse, Renata le dejó claro que pagaría en esta vida por lo que le había hecho y, sin saberlo, nunca más se volverían a ver.

Las deudas y los problemas en Cuba

Aunque durante 17 años vivieron una vida de aparente lujo en Cuba, la realidad era que los Valdés estaban endeudados. Además, tenían mala fama porque la madre de Gustavo, presuntamente, había matado hacía muchos años a la criada criolla con la que le había sido infiel su marido.

Gustavo recibió una paliza poco antes de que su mujer y sus hijos volviesen a Galicia, pero él decidió quedarse en Cuba porque no se atrevía a reencontrarse con Renata y afrontar la verdad.

Cuando su mujer decidió montar La Deslumbrante, Gustavo envió a José a Punta do Bico para que boicotease el negocio y se casase con Catalina, pero Jaime descubrió lo que tramaban. La muerte de Renata y una carta de Catalina fue lo que hizo que Gustavo regresase a Galicia.

Renata muere en brazos de Catalina tras contarle la verdad: "Eres lo mejor que hice en la vida"

Renata muere en brazos de Catalina tras contarle la verdad: "Eres lo mejor que hice en la vida"

Su cobardía al regresar a Punta do Bico

El patriarca de los Valdés se encontró con la decepción de su familia cuando volvió a casa, pero respiró aliviado al pensar que Renata no le había contado la verdad a Catalina. Y eso que él todavía no sabía que la criada había intercambiado a los bebés al nacer.

Que Jaime y Clara anunciasen su compromiso fue la gota que colmó el vaso. Catalina decidió enfrentar a su padre y le contó que ella era la hija de Renata. Le pidió que impidiese que sus dos hermanos se casasen, pero él no se atrevió a confesar la verdad.

Gustavo no consigue evitar el incesto: Clara y Jaime se casan sin saber que son hermanos

Gustavo entra en pánico al descubrir que Clara está embarazada, ¿cuándo contará la verdad?

Comenzó a beber cada vez más, se encerró en su propio mundo y fue el único que entendió por qué el bebé de Clara nació sin vida. Gustavo no soportó tanta culpa y prefirió quitarse la vida a contarle a su mujer todo lo que le había llevado hasta ahí. ¿Qué hubiese pasado si hubiese contado la verdad cuando Renata dio a luz? Ya nunca lo sabremos.

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega confiesa cuál es su trama favorita en Las hijas de la criada: “He disfrutado mucho construyéndola”

Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Un error que le acabó costando la vida: así fue la caída en desgracia de Gustavo Valdés

Un error que le acabó costando la vida: así fue la caída en desgracia de Gustavo Valdés

Pepa Aniorte nos adelanta lo que le va a pasar a Manuela en Sueños de libertad: "Se va a enamorar de nuevo"

Pepa Aniorte nos adelanta lo que le va a pasar a Manuela en Sueños de libertad: "Se va a enamorar"

Ilkim y Hayal

El bonito detalle que ocultan los nombres de Ilkim y Hayal, las hijas de Serhat y Berrak en El secreto

El momento exacto en el que Sadakat empieza a ver a Alya como una Albora: coge la escopeta y lucha por la familia
En tierra lejana

El momento exacto en el que Sadakat empieza a ver a Alya como una Albora: coge la escopeta y lucha por la familia

Capítulo 670 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Damián descubre la jugada de Gabriel y aconseja a sus hijos que se hagan fuertes dentro de la empresa
Resumen

Capítulo 670 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Damián aconseja a sus hijos que se hagan fuertes dentro de la empresa

Salva recibe una inesperada visita: ¡Su padre se presenta en la cantina tras muchos años sin verse!
Capítulo 670

Salva recibe una inesperada visita: ¡Su padre se presenta en la cantina tras muchos años sin verse!

El cantinero se queda en shock al reencontrarse con su progenitor.

Gabriel vuelve a humillar a su familia con un golpe definitivo: “Brossard De la Reina pasará a llamarse Brossard España”
Capítulo 670

Gabriel vuelve a humillar a su familia con un golpe definitivo: “Brossard De la Reina pasará a llamarse Brossard España”

El empresario borra el apellido familiar del nombre de la fábrica dando un paso más en su particular venganza.

Buenas noticias para Marta: Bianca se marcha a Madrid y Fina seguirá trabajando a su lado en la fábrica

Buenas noticias para Marta: Bianca se marcha a Madrid y Fina seguirá trabajando a su lado en la fábrica

Tasio celebra con Damián que ha conseguido un importante acuerdo para la Industrial

Tasio celebra con Damián que ha conseguido un importante acuerdo para la Industrial

Sadakat

Sadakat intenta evitar que los gendarmes encuentren a Boran mientras Ecmel amenaza a Alya

Publicidad