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Capítulo 673

"Siento que cuando estoy cerca de ti, todo es más difícil": la confesión de Fina a Marta

Marta intenta hacer recapacitar a Fina y que siga en la fábrica; quiere dejar a un lado lo personal. Pero Fina le insiste en que se le hace muy difícil trabajar juntas ahora que no son pareja.

Fina

"Siento que cuando estoy cerca de ti, todo es más difícil": la confesión de Fina a Marta

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Marta y Fina siguen trabajando juntas a pesar de no ser ya pareja. Todas sus idas y venidas les están pasando factura, y las dos han pasado ratos realmente malos.

Ahora, que tienen que trabajar codo con codo con el nuevo emblema, Fina no sabe si va a poder. Se le hace muy difícil estar con Marta.

"No mereces tanto sufrimiento", le ha dicho la fotógrafa a la de la Reina.

Por ello, ha pensado que lo mejor es que, ahora que Marta ha vuelto, debe dar un paso atrás e irse de la empresa.

Pero Marta, ha tratado de disuadirla. Cree que pueden separar lo laboral de lo personal...

Fina no está muy convencida, para ella todo se le hace "mucho más dificíl cerca de Marta". Pero también separadas iba a ser complicado.

¿Conseguirán sobrellevarlo y trabajar cordialmente?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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