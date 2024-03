Así es la vida de María un año después de la muerte de Manuel

José ha sido detenido por la policía tras descubrirse que fue él quien manipuló la moto de Manuel.

María, Justa y Claudia han unido sus fuerzas y gracias a su plan han logrado descubrir que fue Manuel el culpable de la muerte del marido de María.

Un año después de la pérdida de Manuel, María le escribe una carta por el aniversario de su muerte contándole cómo está toda la gente de su alrededor.

María se queda en La Mancha con Nicolás y Manuela. Nicolás va a un médico de Madrid y desde que le recetaron una nueva medicación no tiene ataques.

La familia de María también vive con ella en La Mancha. Sagrario y Luisa se han quedado a su lado, mientras que Guillermo se fue a Barcelona y ahora vive allí con Custodio. El joven ha tenido un final feliz.

Claudia y María consiguieron el apoyo de todas las mujeres del pueblo para formar una cooperativa: “A tu tío le costaría reconocerlo, pero tenía a la mejor heredera delante de sus narices”.

Gabi y Claudia se dieron otra oportunidad y desde entonces no se han separado. En cuanto a María el dolor sigue presente y no puede olvidarse de Manuel: “Gracias a ti, al haber vivido entre tierras, por fin he comprendido que el lugar al que pertenecer no tiene que ser el mismo en el que naces”, señala la joven.

¡Revive el gran final de Entre Tierras en el vídeo de arriba!