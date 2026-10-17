"Sé que ocultas algo": la tensión crece entre Varela y María en la segunda temporada de Entre tierras

La segunda temporada de Entre tierras llegará muy pronto a Antena 3 y lo hará cargada de nuevos personajes que revolucionarán la vida de María y su entorno veinte años después de la trágica muerte de Manuel.

Una de las incorporaciones es la de Julio Varela, un ambicioso terrateniente que hará todo lo posible por hacerse con las tierras de los Cervantes. María se negará a venderlas y eso generará un pequeño conflicto con Claudia, quién sí se plantea hacerlo.

La difunta de Manuel está convencida de que Varela oculta algo e intentará averiguarlo aunque eso la pueda poner en peligro. Tensiones, mentiras, venganzas y mucha intriga es lo que promete la segunda temporada de Entre tierras. ¡No te la pierdas, muy pronto en Antena 3!