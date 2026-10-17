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"Sé que ocultas algo": la tensión crece entre Varela y María en la segunda temporada de Entre tierras

La protagonista de la serie tendrá que enfrentarse a la ambición del nuevo terrateniente de la zona y protagonizarán varios encontronazos en las nuevas entregas.

"Sé que ocultas algo": la tensión crece entre Varela y María en la segunda temporada de Entre tierras

"Sé que ocultas algo": la tensión crece entre Varela y María en la segunda temporada de Entre tierras

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Patri Bea
Patri Bea
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La segunda temporada de Entre tierras llegará muy pronto a Antena 3 y lo hará cargada de nuevos personajes que revolucionarán la vida de María y su entorno veinte años después de la trágica muerte de Manuel.

Una de las incorporaciones es la de Julio Varela, un ambicioso terrateniente que hará todo lo posible por hacerse con las tierras de los Cervantes. María se negará a venderlas y eso generará un pequeño conflicto con Claudia, quién sí se plantea hacerlo.

La difunta de Manuel está convencida de que Varela oculta algo e intentará averiguarlo aunque eso la pueda poner en peligro. Tensiones, mentiras, venganzas y mucha intriga es lo que promete la segunda temporada de Entre tierras. ¡No te la pierdas, muy pronto en Antena 3!

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Carlos Serrano Clark es Miguel Varela en Entre tierras "Un tío ambicioso que sigue los pasos de su padre"

Antena 3 » Series » Entre tierras

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