“¿Has sido feliz?”: la emotiva conversación entre Clara y Catalina en la que deciden dejar el rencor atrás

Después de vivir unos días de ensueño con Plácido en Madrid, Clara ha decidido regresar a Punta do Bico para enfrentarse a la realidad. En el fondo, La Deslumbrante para ella es su vida y piensa sacarla adelante cueste lo que cueste. Por doña Inés. Por las trabajadoras. Por ella.

Clara y Catalina se reencuentran en una de las playas más significativas para ellas y mantienen esa conversación que llevaban tiempo posponiendo. La recién llegada de Madrid todavía no supera que le hayan ocultado quién es realmente y lamenta no haber podido disfrutar de doña Inés como madre suya que era.

“¿Fuiste feliz?”, le pregunta Clara a Catalina consciente de que ella a vivido la vida que le correspondía. La mujer de Braulio le confiesa que a ratos, que siempre se ha sentido fuera de la familia y sentía que algo no encajaba.

“Tuve tantos celos de ti, Clara. No lo podía soportar, me envenené y llegué a desear que te ocurriera alguna desgracia”, continúa desahogándose Catalina. Aunque a Clara le duele que no compartiera con ella la verdad en cuanto lo supo, se queda con que Inés dejó este mundo de su mano.

Parece que las dos hermanas pretenden dejar en pasado atrás y continuar con sus vidas tratando de sanar sus heridas. ¿Conseguirán mejorar su relación ahora que no hay mentiras?