La Guardia Civil detiene a Esther después de dejar inconsciente al marido de María, ¿irá a la cárcel?

La reciente Ley del divorcio ha empujado a muchas mujeres atrapadas en matrimonios infelices a dar un paso al frente y romper con su pasado para intentar empezar de nuevo. Es el caso de María, una de las empleadas de la conservera, que ha decidido marcharse de casa tras no soportar más los malos tratos de su marido.

En el pueblo, el malestar no ha tardado en crecer. Muchos vecinos miran con recelo a las trabajadoras de La Deslumbrante, conscientes de que en la escuela de mujeres se ha hablado de la nueva Ley, y temen que sus esposas “se revelen”.

En plena jornada laboral, cuando todo parecía transcurrir con normalidad, el marido de María irrumpe en la conservera a gritos, exigiendo verla tras pasar la noche fuera de casa. “Por culpa de la escuela esta me quiere dejar”, asegura delante de todos.

Con la intención de llevársela por la fuerza, Nuno empuja a una de las trabajadoras y sujeta a María con violencia dispuesto a golpearla. Antes de que pueda hacerlo, Esther interviene y lo golpea, dejándolo inconsciente.

Poco después, la Guardia Civil se presenta en La Deslumbrante y detiene a Esther por lo ocurrido. ¿Qué pasará ahora? ¿Conseguirá Clara ayudarla a evitar la cárcel?