"Hacía tiempo que no sentía curiosidad por alguien": María vuelve a ilusionarse en Entre Tierras 2

En la segunda temporada de Entre tierras, que llegará muy pronto a Antena 3, descubriremos cómo es la vida de María y de su entorno veinte años después de la trágica muerte de Manuel. Sus hijos han crecido y Claudia se ha convertido en su mayor apoyo.

La llegada de los Varela al pueblo pondrá patas arriba la vida de los Cervantes. El terrateniente querrá hacerse con las tierras que María y su familia llevan dos décadas cuidando y hará lo posible por conseguirlo.

Aunque María chocará mucho con este empresario, con quién tendrá una química especial será con su capataz, Toscano. La difunta de Manuel volverá a tener sentimientos que creía olvidados. ¿Podrá rehacer su vida con un nuevo amor? ¡Muy pronto lo descubrirás en la segunda temporada de Entre tierras!