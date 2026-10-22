“He venido a por mi hija”: Gabriel se presenta en casa de los De la Reina para llevarse a Julia por la fuerza, pero ella se niega

Julia se ha refugiado en casa de sus abuelos tras su fuerte discusión con Gabriel. ¡El empresario no deja que la niña asista a la boda de su tío Andrés con Valentina!

Además, Gabriel le dijo cosas muy feas sobre su padre y Julia no se lo perdona.

La niña se queda en casa De la Reina con sus abuelos cuando de repente el director de la fábrica se presenta allí para llevársela.

Damián y Digna le hacen frente. No van a permitir que vuelva a hacer daño a la pequeña y la protegerán de él cómos sea.

“No voy a ir contigo”, le dice Julia a Gabriel mientras huye de él corriendo a los brazos de Damián.

El patriarca le dice a su sobrino que su nieta pasará la noche con ellos a lo que al empresario no le queda más remedio que aceptar, aunque les advierte que volverá al día siguiente a por ella y que ya no habrá más cosas para que marche de allí.