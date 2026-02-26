Clara Garrido vuelve como Claudia a Entre tierras: “Mantiene la esencia del personaje”

Claudia vuelve a ocupar un lugar fundamental en la historia de Entre tierras. En esta nueva etapa, el personaje interpretado por Clara Garrido evoluciona sin perder la esencia que conquistó a los espectadores en la primera temporada: “Claudia mantiene la esencia del personaje, que ya veíamos en la primera. Es concienzuda, impulsiva, reivindicativa…”, explica la actriz.

La serie arranca en un punto más estable para María y Claudia, pero pronto llegarán nuevos desafíos: “La serie parte desde un punto más tranquilo para Claudia y María que se van enfrentando a varias dificultades que tienen que lidiar como ahora dueñas de la finca”, nos cuenta en esta entrevista.

Dos mujeres al frente de la finca

La responsabilidad de dirigir la finca Cervantes en un contexto de transformación social y económica pondrá a prueba su carácter y su capacidad de resistir. Además, deberán enfrentarse a un entorno en el que mandan los hombres: “Va a lidiar con las dificultades de ser dos mujeres dirigiendo un negocio mayoritariamente masculino”.

Para Clara Garrido, la evolución del personaje ha pasado por volver a meterse en la piel de Claudia, pero con un nuevo enfoque: “He tenido que revisitar quién era Claudia, refrescarlo y en esta temporada he trabajado la calma y la reflexión”.

Clara tiene claro que su personaje mirará los conflictos desde otro punto, sin perder la esencia. Además, Claudia tendrá una misión en esta temporada: acompañar a María en su proceso personal.

Pero si algo nos conquistó es la relación de amistad que tiene con María: “Es muy bonita la relación que tiene con María”. Su vínculo será clave para ayudarla a superar el pasado y afrontar los nuevos retos que amenazan el legado familiar. La segunda temporada de Entre tierras se estrena el 15 de marzo en atresplayer.