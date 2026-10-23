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Mejores momentos | Capítulo 8

La verdad sale por fin a la luz: Clara descubre que su vida ha sido una mentira

Clara se derrumba al descubrir que toda su vida ha estado basada en una mentira: ella es la verdadera hija del matrimonio Valdés Lazariego, mientras que Catalina es hija de Renata.

La verdad sale por fin a la luz: Clara descubre que su vida ha sido una mentira

La verdad sale por fin a la luz: Clara descubre que su vida ha sido una mentira

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Patri Bea
Patri Bea
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La muerte de doña Inés ha dejado a Clara completamente rota. La joven se siente desorientada, atraviesa una profunda crisis en su matrimonio y solo encuentra consuelo en la idea de viajar a Madrid para reencontrarse con Plácido. Antes de marcharse, decide visitar la tumba de doña Inés, sin sospechar que minutos después su vida dará un giro irreversible.

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Catalina ha vuelto a Punta do Bico y, por fin, mantiene con su hermano la conversación que ambos llevaban demasiado tiempo posponiendo. Durante ese encuentro, los dos comprenden que conocen la verdad sobre sus orígenes y toman una decisión trascendental: ha llegado el momento de contárselo todo a Clara para que sepa quién es realmente.

En el cementerio, Jaime entrega a Clara la carta póstuma que Gustavo dejó escrita, en la que confesaba toda la verdad. Hasta ahora no había sido capaz de dársela. Al leerla, el rostro de Clara se transforma por completo y sus manos se quedan paralizadas.

“Yo lo sabía. Renata me lo contó, pero nunca tuve el valor de hablarlo con vosotros ni con madre. Nunca podré perdonármelo”, lamenta Catalina entre lágrimas. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Será capaz Clara de seguir adelante con su vida tras descubrir la verdad?

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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