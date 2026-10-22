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Capítulo 674

Tomás recapacita y accede a vender su parte a Salva: “Tu madre querría que esa casa fuese para ti”

El padre del cantinero lee una de las cartas que su hijo le había escrito y decide ir a hablar con él antes de volver al pueblo.

Tomás recapacita y accede a vender su parte a Salva: “Tu madre querría que esa casa fuese para ti”

Tomás recapacita y accede a vender su parte a Salva: “Tu madre querría que esa casa fuese para ti”

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Julia Zapata López
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Tomás iba marcharse, pero en el último momento ha decidido no coger ese bus con destino al pueblo para tener esa conversación pendiente con su hijo después de leer una de las cartas que durante mucho tiempo el cantinero le envió y de las que nunca recibió respuesta. ¡Menos mal que Paula se la dio!

Y es que después de leer la carta, Tomás ha comprendido que a su mujer y a la madre de Salva le encantaría que su hijo se quedase con esa casa.

¡Salva se ha emocionado mucho!, un gesto que le ha acercado por fin un poco más a su padre. “Gracias de corazón”, le dice el cantinero con lágrimas en los ojos.

Después, Salva ha ido a por el dinero y justo, en ese momento, el cantinero ha robado una botella de anís de la cantina y se la ha guardado.

Entonces, padre e hijo se han despedido en una agridulce despedida. ¿Tomás y Salva volverán a verse?, ¿Por qué Tomás habrá robado esa botella?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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