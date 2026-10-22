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Barbara Rey: "Si mi marido me hubiera quitado a mis hijos, posiblemente lo hubiese matado"

Bárbara Rey ha relatado en La Mesa los episodios de maltrato, amenazas y violencia que asegura haber sufrido durante su matrimonio con Ángel Cristo. La vedette ha explicado por qué permaneció durante años en aquella relación y ha reconocido que, si su marido le hubiera quitado a sus hijos, podría haber llegado a matarlo.

"Si mi marido me hubiera quitado a mis hijos, posiblemente le hubiese matado"

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Alejandro Hergon
Publicado:

Bárbara Rey recuerda los nueve años de maltrato durante su matrimonio

Bárbara Rey ha hablado sin filtros sobre una de las etapas más duras de su vida. Según ha contado, durante nueve años de matrimonio sufrió maltrato, insultos y amenazas de muerte. "Me estaba matando", ha asegurado al recordar una relación en la que, según su testimonio, también llegó a temer por la vida de sus hijos.

La invitada ha explicado que hubo varios motivos por los que aguantó aquella situación: estaba enamorada, había tenido dos hijos, había dejado su profesión y sentía que no tenía adónde ir. "No tienes ni quien te apoye ni quien te ayude. Absolutamente nadie. Ni la justicia, ni quien te crea", ha relatado.

"Posiblemente lo hubiese matado"

Al recordar las amenazas de su marido y el temor a que le quitara a sus hijos, Bárbara Rey ha sido contundente al explicar hasta dónde podría haber llegado para protegerlos: "Si a mí me quita a mis hijos, que solamente sé que me los quita para quedarse con las propiedades, no para quedarse con los hijos, y me los va a devolver posiblemente después, y me los quita, posiblemente lo hubiese matado".

La vedette ha relatado también que, según su versión, tuvo que apartarse un revólver de la frente en varias ocasiones y que en una ocasión recibió un disparo en una pierna. "Lo que no hubiera permitido es que me matara él a mí y que mis hijos se quedaran con él. Eso sí que no lo habría permitido jamás", ha afirmado.

"Lo tengo completamente superado"

Durante la conversación, Bárbara Rey también ha reivindicado su trayectoria profesional antes de su matrimonio. Ha recordado sus trabajos en el cine, el teatro, las revistas y la radio, y ha lamentado que en ocasiones se cuestione su carrera por su vida personal.

Ante la sugerencia de que quizá sería mejor dejar atrás aquellos episodios y hablar de otros temas, ha respondido con firmeza: "Lo tengo completamente superado. Mira cómo estoy yo y cómo están los demás". Y ha aclarado que habla de lo ocurrido porque le preguntan por ello y quiere explicar cómo lo vivió.

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