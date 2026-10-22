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Capítulo 674 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Eduardo se enfada con Manuela tras descubrir que ha rebuscado entre sus cosas

El chófer no se esperaba que la tía de Claudia fuera capaz de llegar tan lejos.

Capítulo 674 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Eduardo se enfada con Manuela tras descubrir que ha rebuscado entre sus cosas

Capítulo 674 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Eduardo se enfada con Manuela tras descubrir que ha rebuscado entre sus cosas

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Julia Zapata López
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Fina se ha quedado en shock con la propuesta de la argentina, Eduardo se ha enfadado con Manuela y Gabriel no va a parar hasta que Julia vuelva a casa.

Esto es todo lo que ha pasado en el último capítulo

Bianca le ha propuesto a Fina regresar juntas a Argentina, donde expondrá su obra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

La fotógrafa se ha quedado sin palabras y tendrá que decidir si está preparada para comenzar una nueva vida junto a ella. ¿Qué decisión tomará?

Por otro lado, Tasio ha vuelto a decepcionar a Damián al provocar que se eche a perder todo un lote de productos de la Industrial por intentar acelerar la producción.

Su error ha provocado importantes pérdidas y ha vuelto a poner en duda la confianza de su padre.

Eduardo se ha enfadado mucho con Manuela al ver que la tía de Claudia ha estado rebuscando entre sus cosas. ¡Ha encontrado unas fotografías!

Mientras tanto, Tomás ha recapacitado y ha aceptado venderle su parte a Salva tras leer una de las cartas que su hijo le escribió.

Antes de marcharse, el padre de Salva se ha guardado una botella de anís de la cantina. ¿Por qué lo habrá hecho?

Por último, Gabriel se ha presentado en casa de los De la Reina para llevarse a Julia, pero la niña se ha negado y ha corrido a los brazos de Damián. Junto a Digna, el patriarca ha conseguido que se quede con ellos esa noche, aunque Gabriel ha advertido que volverá al día siguiente.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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