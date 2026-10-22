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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Salva recibe una llamada, ¡a su padre le han dado una paliza!

El cantinero va corriendo a buscar a su padre tras recibir una inesperada llamada. ¿Tomás estará bien?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Salva recibe una llamada, ¡a su padre le han dado una paliza! Sección(*)

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Salva recibe una llamada, ¡a su padre le han dado una paliza!

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Julia Zapata López
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

La tensión volverá a saltar por los aires entre Gabriel y Damián , Fina tendrá muchas dudas tras su última conversación con Bianva y Eduardo pedirá perdón a Manuela.

Esto es todo lo que va a pasar

Gabriel se enfrentará a Damián y le exigirá que Julia vuelva a casa, pero el patriarca de los De la Reina se negará.

Además, Begoña plantará cara al empresario y le dejará claro que, si de verdad se considera un buen padre, debe pedir perdón a su hija por cómo la ha tratado.

Por otro lado, la Industrial sufrirá un duro golpe después de que un cliente rescinda su contrato al no recibir el pedido. Damián asumirá las consecuencias, pero su actitud dejará a Tasio preocupado: lejos de reprenderlo, su padre mostrará una indiferencia que le dolerá aún más.

Mientras tanto, Salva recibirá una llamada devastadora tras la marcha de su padre: ¡Tomás ha recibido una paliza y se encuentra en la casa de socorro!

Fina confesará a Claudia que está confundida tras recibir la propuesta de Bianca de regresar juntas a Argentina. ¿Qué decisión tomará?

Por último, Eduardo pedirá perdón a Manuela por su reacción del día anterior, aunque ella seguirá manteniendo las distancias.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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