Helena Kaittani interpreta a Teresa en Entre tierras 2: "Es una mujer guerrera y luchadora"

La actriz se incorpora a la segunda temporada de la ficción, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, para dar vida a un personaje marcado por la fuerza, la ambición y la supervivencia.

Helena Kaittani

Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

La segunda temporada de Entre tierras llega con nuevos rostros y nuevas historias, entre ellos está Teresa, interpretada por Helena Kaittani, un personaje que promete no dejar indiferente a nadie y que representa a una mujer hecha a sí misma, con esfuerzo y determinación.

“Teresa es una chica andaluza, muy segura de sí misma… se ha buscado la vida siempre, es una mujer guerrera, luchadora, aunque tiene a veces que usar ciertas armas que no son tan positivas”, explica la actriz. Su definición deja entrever a un personaje complejo, capaz de moverse en terrenos ambiguos cuando la situación lo requiere.

"A veces tiene que usar ciertas armas que no son tan positivas"

Helena Kaittani es Teresa

Teresa tiene claro que su prioridad es sobrevivir y avanzar. No depende de nadie y ha aprendido a abrirse camino en un contexto que no siempre juega a su favor: “Todo lo que hace lo hace por ella y por su bien”, señala la actriz.

Para construir el personaje, la actriz ha trabajado desde distintos ángulos, buscando conectar con la época y con Teresa: “Me he inspirado mucho a través de la música, la música de los 80… soy andaluza y en eso también he encontrado algunos vínculos interesantes”, cuenta. Esa conexión personal con sus raíces ha sido clave.

Además, Helena Kaittani ha usado referentes visuales y emocionales para completar el retrato del personaje: “Me he basado en fotografías de familiares en esa época, además he intentado entenderla mucho, analizarla y quererla con todo lo que trae en su mochila”.

La segunda temporada de Entre tierras, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, llegará cargada de nuevas historias... ¡No te lo puedes perder!

