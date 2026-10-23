La propuesta más ruin de Antonio Barba Peláez a Clara: sacrificar el negocio para salvar a Esther

La Guardia Civil ha detenido a Esther después de que golpeara al marido de María para evitar que volviera a maltratarla y se la llevase a casa contra su voluntad. Aunque el hombre se recupera favorablemente y las consecuencias podrían haber sido mucho más graves, la trabajadora de la conservera se enfrenta ahora a una situación muy delicada. Clara, profundamente afectada, busca desesperadamente la forma de ayudar a su amiga.

De forma casi providencial para sus intereses, el hombre agredido por Esther, y que ha presentado la denuncia contra ella, trabaja para Antonio Barba Peláez. El empresario no ha tardado en aprovechar la circunstancia para acercarse a Clara con una propuesta interesada.

Consciente del fuerte vínculo que une a Clara y Esther, Barba Peláez ha decidido utilizarlo en su beneficio: se compromete a conseguir la liberación inmediata de la trabajadora si La Deslumbrante renuncia al acuerdo alcanzado con el belga.

Clara sabe que romper ese trato, que tanto esfuerzo costó cerrar, supondría un duro golpe para la empresa y agravaría aún más su situación económica. Sin embargo, tampoco puede permitir que su amiga pague el precio de esa decisión entre rejas. ¿Qué camino elegirá Clara?