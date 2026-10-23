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Mejores momentos | Capítulo 8

El romántico reencuentro de Plácido y Clara en Madrid: “Haría el amor contigo toda mi vida”

Los dos amantes dan rienda suelta a la pasión y viven unos días de ensueño alejados de los problemas que les rodean.

El romántico reencuentro de Plácido y Clara en Madrid: “Haría el amor contigo toda mi vida”

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Patri Bea
Patri Bea
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A Clara se le ha roto la vida en mil pedazos tras descubrir que es hija de los Valdés Lazariego. Jaime y Catalina han decidido contarle la verdad de una vez por todas a su hermana antes de que se marchase a Madrid para que pudiera continuar adelante con su vida sabiendo realmente quién es.

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Una vez en la capital, Clara ha decidido visitar a Plácido y, aunque ha estado a punto de dejar al periodista plantado, al sentirse segura y querida a su lado, la joven ha subido a su apartamento y se ha dejado llevar con él.

“Haría el amor contigo toda mi vida”, le asegura Plácido a Clara después de compartir su primer momento de intimidad con ella. La joven le confiesa que pensaba que no volvería a sentir algo así después de todo por lo que ha pasado.

Clara y Plácido viven unos días de ensueño encerrados en su pequeña burbuja en el apartamento del periodista. Sin embargo, en el fondo, la gallega sabe que en algún momento deberá enfrentar todos los asuntos pendientes que ha dejado atrás en Punta do Bico.

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