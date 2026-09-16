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Richard Holmes da vida a Curro en A la deriva: "Es un caradura y un buscavidas"

A pesar de ser un personaje que no se casa con nadie y que guarda varios secretos, el actor nos adelanta que su personaje también tiene un buen corazón que iremos descubriendo con el paso de los capítulos.

Richard Holmes es Curro

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Patri Bea | Celia Gil
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Richard Holmes interpreta a Curro en A la deriva, uno de los supervivientes del naufragio del Minerva que pondrá todo patas arriba en su regreso a Bastuel. El actor nos adelanta que su personaje es "Un caradura y un buscavidas que no se casa con nadie, pero tiene corazón y ganas de hacer el bien".

Curro se verá obligado a mentir y guardar un oscuro secreto tras su regreso. "Todo lo que le va pasando es muy difícil de gestionar", nos adelanta Richard recalcando que veremos una evolución en el marinero con el paso de los capítulos.

Con quién más contacto tendrá Curro será con Paloma y Fina, la exnovia y la abuela de Sergio, uno de los fallecidos en el naufragio del Minerva. Curro se hará pasar por el difunto y entablará una curiosa relación con ambas.

Richard Holmes nos ha confesado que lo que más atrajo de su personaje fue meterse en la piel de un náufrago que ha pasado hambre y vivido en condiciones extremas y que tiene varias capas en su personalidad que irán sorprendiendo al espectador.

Conoce a Richard Holmes como Curro en A la deriva a partir de este domingo 20 de septiembre en atresplayer.

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