Cihan se aferra a su amor por Alya ante la vuelta de Boran: “Lo superaremos”

Alya ha recordado que llegó a odiar a Cihan en aquella habitación y que durante un tiempo solo quería huir de ella. Ambos conocían lo que sentían, pero ninguno se atrevía a reconocerlo ni a confesárselo al otro.

“Fuimos los dos. Ambos levantamos escudos y construimos un muro. Y después lo derribamos. Bajamos los escudos. Me dijiste que me querías y yo te dije que te quería”, ha recordado Alya.

Ahora han vuelto a estar juntos en aquella misma habitación, pero la situación es diferente. Alya siente que esta vez el problema no depende solo de ellos y que ya no pueden protegerse levantando barreras.

Cihan ha intentado convencerla de que no deben rendirse. Le ha recordado que ya han pasado por momentos muy difíciles y que consiguieron salir adelante porque se quieren. “Pero lo superamos. Huíamos y lo superamos. Nos queremos, nos enamoramos”, le ha respondido.

El empresario le ha pedido que resista y no pierda la esperanza. ¿Le hará Alya caso a su corazón o Sadakat acabará separándolos?