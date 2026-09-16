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En tierra lejana | 15 de septiembre

Cihan se aferra a su amor por Alya ante la vuelta de Boran: “Lo superaremos”

Después del enfrentamiento con Sadakat, Alya y Cihan se han quedado a solas en la habitación. Los dos han recordado todo lo que han vivido desde que se conocieron y cómo, pese a las dificultades, consiguieron derribar las barreras que habían levantado entre ellos.

Cihan se aferra a su amor por Alya ante la vuelta de Boran

Cihan se aferra a su amor por Alya ante la vuelta de Boran: “Lo superaremos”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya ha recordado que llegó a odiar a Cihan en aquella habitación y que durante un tiempo solo quería huir de ella. Ambos conocían lo que sentían, pero ninguno se atrevía a reconocerlo ni a confesárselo al otro.

“Fuimos los dos. Ambos levantamos escudos y construimos un muro. Y después lo derribamos. Bajamos los escudos. Me dijiste que me querías y yo te dije que te quería”, ha recordado Alya.

Ahora han vuelto a estar juntos en aquella misma habitación, pero la situación es diferente. Alya siente que esta vez el problema no depende solo de ellos y que ya no pueden protegerse levantando barreras.

Cihan ha intentado convencerla de que no deben rendirse. Le ha recordado que ya han pasado por momentos muy difíciles y que consiguieron salir adelante porque se quieren. “Pero lo superamos. Huíamos y lo superamos. Nos queremos, nos enamoramos”, le ha respondido.

El empresario le ha pedido que resista y no pierda la esperanza. ¿Le hará Alya caso a su corazón o Sadakat acabará separándolos?

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