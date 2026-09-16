El destino de los protagonistas de Una nueva vida: así termina la historia de los Korhan

Una nueva vida ha llegado a su final después de contar durante años la historia de los Korhan. Seyran y Ferit han pasado de un matrimonio impuesto a construir una vida juntos, Halis ha visto crecer a su familia y la mansión ha sido el lugar de algunos de los momentos más importantes de sus vidas.

El último capítulo ha viajado 20 años hacia el futuro para mostrar qué ha ocurrido con ellos y con las nuevas generaciones de la familia.

Seyran y Ferit, juntos después de todo

Seyran y Ferit han llegado al final de Una nueva vida juntos. Su historia comenzó con un matrimonio que ninguno de los dos había elegido y estuvo marcada por las discusiones, las separaciones y numerosos obstáculos.

Los dos se han hecho mucho daño y han tenido que superar momentos en los que parecía imposible que pudieran seguir juntos. Sin embargo, también han conseguido formar una familia y convertirse en padres de Tesko y Duru.

Veinte años después, los dos siguen juntos y han convertido la mansión en un nuevo espacio dedicado al arte y a la memoria de la familia.

Halis Korhan, de patriarca a bisabuelo

Halis ha sido durante toda la serie el gran patriarca de los Korhan y una de las figuras más importantes de la familia. Después de cuatro años alejado de los suyos, regresó a la mansión para cumplir una promesa que Seyran le hizo: conocer a sus hijos.

Para Ferit, además, Halis ha sido mucho más que su abuelo. Ha sido su referente y la persona que le ha inculcado muchos de los valores que han marcado su vida.

En su última cena, Halis dijo algo muy importante: aunque los Korhan crezcan y se separen, su historia permanecerá.

Ifakat, siempre al lado de Halis

Ifakat nunca quiso quedar relegada a un segundo plano. Tras la muerte de su marido, Emit, consiguió mantener su lugar dentro de la mansión y se convirtió en una de las personas de mayor confianza de Halis.

Durante años ha sido su mano derecha y ha velado por el apellido Korhan. Su ambición y su carrera han ocupado buena parte de su vida.

Ifakat reconoció ante Tesko que incluso renunció a ser madre porque eligió ocupar un lugar privilegiado al lado de su suegro. “No quería un hijo, en su lugar elegí ser la única hija de mi suegro. Solo quería ser su princesa”, ha confesado.

Orhan y Gülgün, los padres de Ferit

Orhan y Gülgün han llegado al final convertidos en abuelos. En una de las últimas reuniones familiares, ambos quisieron contarle a Tesko la historia de Fuat, el hermano de Ferit que murió en un trágico accidente. Aunque murió antes del final de la serie, su recuerdo ha seguido presente entre los Korhan.

Pero Orhan también ha querido recordar a otra persona que terminó formando parte de la familia: Abidin.

Abidin, de chófer de los Korhan a uno más de la familia

Abidin comenzó su historia como chófer de los Korhan, pero con el paso del tiempo descubrió que era sobrino de Halis.

Con el paso de los años, las diferencias quedaron atrás y Abidin terminó siendo uno más.

Duru, Tesko y Hatice, la nueva generación

Han regresado a la mansión Korhan 20 años después para recordar todo lo que ha ocurrido entre sus paredes.

La hija de Seyran y Ferit ha encontrado una casa muy diferente a la que conoció durante su infancia. Las tormentas, las pérdidas y los momentos felices han quedado ligados a cada rincón del lugar.

Duru ha querido recordar que, aunque el tiempo pase y cada miembro de la familia encuentre su propio camino, todo lo vivido seguirá formando parte de ellos.

Sin lugar a duda, la mansión ha sido uno de los grandes personajes de Una nueva vida. Allí han ocurrido las bodas, las peleas, las reconciliaciones, las pérdidas y buena parte de los secretos de los Korhan.

El final de los Korhan

El último capítulo de Una nueva vida ha dejado a Seyran y Ferit juntos, convertidos en padres y con una vida construida después de todos los obstáculos que han tenido que superar.

Los Korhan han cambiado, algunos ya no están y otros han tomado caminos diferentes. Pero la historia que han construido juntos permanece en la mansión, ahora convertida en el lugar donde su legado seguirá vivo.