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¿Qué ha pasado con la mansión Korhan en el gran final de Una nueva vida?

La mansión Korhan ha sido el escenario de los momentos más felices, las peleas más duras y los secretos más dolorosos de Una nueva vida. Pero, ¿qué ocurre con la casa que ha marcado la historia de Ferit, Seyran y toda su familia?

Una nueva vida

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Su destino es tan bonito como inesperado. Tras el salto en el tiempo de 20 años, la mansión deja de ser el hogar privado de los Korhan y se transforma en una galería de arte.

Duru, Hatice y Tesko regresan al lugar donde crecieron para inaugurar esta nueva etapa. La casa que fue testigo de discusiones, reconciliaciones, bodas, pérdidas y grandes secretos abre sus puertas convertida en un espacio dedicado al arte y a la memoria de la familia.

El detalle más emotivo está en sus paredes: allí queda inmortalizada la historia de los Korhan. Ferit y Seyran ya no son solo el gran amor de la familia; su historia se convierte en el legado que acompaña a una nueva generación.

La mansión que tantas veces estuvo a punto de perderse termina convertida en el homenaje más especial a Halis Korhan y a todos los que hicieron de aquel lugar mucho más que una casa.

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