Así es el tráiler de A la deriva, estreno en atresplayer el 20 de septiembre: "No quiero que vuelva"

¿Qué sucede cuando el marido al que dabas por muerto regresa para reclamar la vida que dejó atrás? A la deriva llega el próximo 20 de septiembre a atresplayer, un intenso drama protagonizado por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher.

La ficción trasladará al espectador hasta Bastuel, un humilde pueblo pesquero marcado por una tragedia que cambió para siempre la vida de sus habitantes. Dos años después del naufragio de un barco en el que desaparecieron varios hombres de la localidad, cinco de aquellos pescadores regresan inesperadamente.

Los desaparecidos son recibidos como auténticos héroes, pero su vuelta también amenaza con desenterrar los secretos, conflictos y heridas que sus mujeres creían haber dejado atrás.

Un naufragio que dejó a todo un pueblo suspendido en el dolor

Bastuel es un humilde pueblo pesquero marcado por el naufragio del barco que patroneaba Héctor Parrado. La tragedia dejó a numerosas familias rotas y a sus mujeres atrapadas en un extraño limbo legal, sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas.

Dos años después, cinco de los pescadores desaparecidos regresan inesperadamente. Los conocidos como “los resucitados” son recibidos como héroes, pero su vuelta también desenterrará secretos, conflictos y heridas que todos creían olvidados.

Lucía deberá regresar junto al hombre del que consiguió liberarse

El regreso de Héctor obliga a Lucía a volver junto al hombre con el que vivió una relación marcada por la manipulación y la violencia. Sin embargo, ella ya no es la misma y no está dispuesta a renunciar a la libertad que ha conquistado durante su ausencia.

Tampoco quiere perder a Tristán, el hombre que le ha enseñado que otro amor es posible. Junto a Maca, Rosa, Berta y Paloma, Lucía luchará por tomar las riendas de su vida y dejar de estar A la deriva. La serie se estrena el próximo 20 de septiembre en atresplayer.

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