Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En exclusiva

Así es el tráiler de A la deriva, estreno en atresplayer el 20 de septiembre: "No quiero que vuelva"

La serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher presenta su impactante tráiler antes de su llegada a atresplayer el próximo 20 de septiembre.

Paula Echevarría

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

¿Qué sucede cuando el marido al que dabas por muerto regresa para reclamar la vida que dejó atrás? A la deriva llega el próximo 20 de septiembre a atresplayer, un intenso drama protagonizado por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher.

La ficción trasladará al espectador hasta Bastuel, un humilde pueblo pesquero marcado por una tragedia que cambió para siempre la vida de sus habitantes. Dos años después del naufragio de un barco en el que desaparecieron varios hombres de la localidad, cinco de aquellos pescadores regresan inesperadamente.

Los desaparecidos son recibidos como auténticos héroes, pero su vuelta también amenaza con desenterrar los secretos, conflictos y heridas que sus mujeres creían haber dejado atrás.

Un naufragio que dejó a todo un pueblo suspendido en el dolor

Bastuel es un humilde pueblo pesquero marcado por el naufragio del barco que patroneaba Héctor Parrado. La tragedia dejó a numerosas familias rotas y a sus mujeres atrapadas en un extraño limbo legal, sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas.

Dos años después, cinco de los pescadores desaparecidos regresan inesperadamente. Los conocidos como “los resucitados” son recibidos como héroes, pero su vuelta también desenterrará secretos, conflictos y heridas que todos creían olvidados.

Lucía deberá regresar junto al hombre del que consiguió liberarse

El regreso de Héctor obliga a Lucía a volver junto al hombre con el que vivió una relación marcada por la manipulación y la violencia. Sin embargo, ella ya no es la misma y no está dispuesta a renunciar a la libertad que ha conquistado durante su ausencia.

Tampoco quiere perder a Tristán, el hombre que le ha enseñado que otro amor es posible. Junto a Maca, Rosa, Berta y Paloma, Lucía luchará por tomar las riendas de su vida y dejar de estar A la deriva. La serie se estrena el próximo 20 de septiembre en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » A la deriva

Publicidad

Series

Una nueva vida

El nuevo Orhan conquista a Gülgün: así demuestra que quiere recuperarla

Paula Echevarría

Así es el tráiler de A la deriva, estreno en atresplayer el 20 de septiembre: "No quiero que vuelva"

Gülenay Kalkan es Sevim Tecer, la matriarca de los Tecer y quien vela por el honor de la familia

Gülenay Kalkan es Sevim Tecer, la matriarca de los Tecer y quien vela por el honor de la familia

¿Quiénes son sus autores favoritos de novela negra? Los actores de Ágata y Lola nos desvelan sus gustos
Autores favoritos

De Ágatha Christie a Dolores Redondo: los actores de Ágata y Lola nos desvelan sus autores favoritos de novela negra

Cihan rompe a llorar ante la tumba de su hermano en una desgarradora confesión: "Me enamoré, perdóname"
En tierra lejana | 25 de agosto

Cihan rompe a llorar ante la tumba de su hermano en una desgarradora confesión: "Me enamoré, perdóname"

Padre no hay más que uno, la serie
Avance

¿Realmente quieren volver a casa? Las dudas invaden a los Vicho cuando el “Caos Total” está a punto de explotar

El “Caos Total” está a la vuelta de la esquina. Pero, ¿realmente tienen tantas ganas de volver a casa? Los Vicho podrían no estar tan convencidos de su objetivo como pensaban.

Alya y Cihan en En tierra lejana
Detrás de las cámaras

Alya y Cihan, como nunca los habíamos visto: así se grabó su romántica imagen en En tierra lejana

Alya y Cihan están atravesando uno de los momentos más importantes de su historia de amor en En tierra lejana y ahora podemos descubrir qué ocurre detrás de las cámaras durante la grabación de una de sus imágenes más románticas.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El estado de salud de Pablo se complica, ¡su vida corre peligro!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El estado de salud de Pablo se complica, ¡su vida corre peligro!

Tesko en Una nueva vida

¿Quién es Mert İnce, el niño que interpreta a Tesko en Una nueva vida?

Capítulo 634 de Sueños de libertad; 24 de agosto: Marta vuelve a enfrentarse a Bianca

Capítulo 634 de Sueños de libertad; 24 de agosto: Marta no da tregua a Bianca

Publicidad