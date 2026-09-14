Natalia Huarte nos presenta a Maca en A la deriva: "Tendrá que enfrentarse a situaciones complicadas"

Natalia Huarte interpreta a Maca en A la deriva, la nueva serie que llega el próximo 20 de septiembre a atresplayer. Antes del estreno, hablamos con la actriz para que nos cuente mucho más sobre su personaje: “Maca es una mujer muy vital, con muchas ganas de vivir, es muy alegre”, explica Natalia.

Una mujer “conectadísima con la vida” y profundamente enamorada de Vicente, su marido, con quien sueña con dar un paso más: “Quiere tener un hijo con él y formar una familia, es su mayor deseo”.

La vida de Maca dará un giro que la obligará a enfrentarse a situaciones que nunca habría imaginado. Sin embargo, una de las características que más definen al personaje es su capacidad para seguir adelante y quedarse con lo bueno incluso en los momentos más complicados.

“Es un personaje con muchas capas, y eso me gustó del personaje”, reconoce Natalia Huarte. Una interpretación que también le ha dejado huella: “Interpretar a una mujer que tiene que enfrentarse a situaciones complicadas, como actriz, sin querer se te contagia para la vida”.

Maca y Vicente se conocen desde siempre y mantienen una relación muy especial. “Creo que están hechos el uno para el otro”, asegura la actriz. Sin embargo, adelanta que no todo será tan sencillo como parece.

“Como todo en la vida, nada es lo que parece, todo tiene sus grises”, señala. “Esta historia tiene sus grises y se irán descubriendo a lo largo de la trama”.

Descubre la historia de Maca y Vicente en A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer.