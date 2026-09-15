Los protagonistas de A la deriva recuerdan sus momentos favoritos de rodaje: "Era un subidón"

Paula Echavarría, Daniel Grao, Adelfa Calvo y Lucía Guerrero presentaron A la deriva en el FesTVal de Vitoria y nos adelantaron lo que veríamos en esta nueva serie que se estrena en atresplayer este domingo 20 de septiembre.

Los cuatro nos han confesado que se lo han pasado en grande durante el rodaje de la serie. A pesar de ser una ficción dramática llena de momentos duros, los actores no han dejado de hacer bromas y de reírse durante los parones del rodaje. "Daniel, Paula y yo somos muy bromistas", recalcaba Adelfa Calvo.

Lucía Guerrero, por su parte, ha querido destacar que todas las actrices que forman el grupo de amigas en la serie disfrutaban mucho de las secuencias que grababan juntas: "Era como un subidón. ¡Estamos todas en acción!".

Además, los cuatro actores nos han adelantado por qué la audiencia podrá empatizar o no con sus personajes. ¡Escucha todo lo que nos han contado sobre A la deriva dándole al play al vídeo de arriba!