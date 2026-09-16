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Sadakat pone el divorcio de Cihan y Alya sobre la mesa: “Vuestro matrimonio es nulo”

A la mañana siguiente de descubrir a Cihan y Alya juntos en la cama, Sadakat ha tomado una decisión. Con el abogado Erol, Nare y Kaya presentes, ha citado a la pareja en el salón para divorciarlos.

Sadakat pone el divorcio de Cihan y Alya sobre la mesa: “Vuestro matrimonio es nulo”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya y Cihan han sido llamados por Sadakat al salón. Al llegar, se han encontrado allí con Erol, el abogado de la familia, además de Nare y Kaya. Ninguno de los dos imaginaba qué pretendía la matriarca hasta que ha dicho: “Quiero que todos escuchéis lo que tengo que decir.

Cihan no ha tardado en pedirle que vaya al grano. Sadakat, entonces, ha sacado la alianza de Boran y se la ha mostrado a Alya. Luego, le ha recordado que “como Boran sigue con vida, vuestro matrimonio es nulo”.

Alya y Cihan han escuchado en silencio mientras Sadakat ha pedido a Erol que explicara la situación desde el punto de vista legal. El abogado ha confirmado las palabras de la matriarca. Si el cónyuge al que se daba por fallecido aparece con vida, el matrimonio posterior queda invalidado. Es decir, el matrimonio de Alya y Cihan sería considerado nulo desde el principio.

Pero la matriarca ha ido mucho más allá. Ha colocado entonces los papeles del divorcio delante de Cihan y Alya. Su intención es que ambos firmen y pongan fin a su relación de inmediato.

La decisión ha dejado a la pareja frente a una situación que ninguno de los dos esperaba tener que afrontar de esta manera. Después de todo lo que han vivido juntos, Sadakat quiere que su matrimonio termine en ese mismo momento. ¿Firmarán?

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