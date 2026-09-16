Sadakat no entiende que Cihan quiera ocultarle Boran a su hijo: “La verdad no desaparecerá”

Cihan Deniz ha estado a punto de descubrir que Boran ha llegado a la mansión Albora. Mientras trasladaban a Boran al interior de la casa, el pequeño ha salido de su habitación buscando a Alya. Por suerte, no ha llegado a verlo en el estado en el que se encuentra.

Alya ha conseguido llevarse a su hijo antes de que pudiera descubrir qué estaba pasando. “Vamos a jugar”, le ha dicho, tratando de distraerlo y evitar que se acercara al lugar donde estaba Boran.

Cihan, consciente del peligro, ha hablado con Sadakat y le ha pedido que tenga mucho cuidado. No quiere que Cihan Deniz descubra que su padre está vivo y, sobre todo, que lo vea en esas condiciones.

Sadakat, sin embargo, se ha enfadado ante la decisión de mantener al pequeño al margen. Cihan sabe que cada vez resulta más difícil ocultar lo que está ocurriendo, pero su madre no parece dispuesta a seguir cerrando los ojos ante la verdad.