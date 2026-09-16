Alya se rebela contra Sadakat por impedirle ver a Boran: “Yo salvo vidas, tú las arrebatas”

Alya ha entrado en la cueva con la intención de examinar a Boran, pero Sadakat se ha interpuesto inmediatamente: “No, sacad de aquí a esta mujer. No puede entrar”.

Su nuera, tratando de dejar a un lado sus diferencias, le ha recordado que es médica y que precisamente por eso debe poder examinar a Boran. Pero Sadakat la ha atacado de manera cruel: está convencida de que sería capaz de hacerle daño a su hijo para proteger su relación con Cihan.

Alya no ha podido contenerse al escuchar esas palabras. Ha acusado a Sadakat de juzgarla por sus actos y le ha recordado que ella ha dedicado su vida a salvar personas. “¿Por qué piensas que soy como tú? Solo tú puedes apretar un gatillo sin vacilar. Solo tú destrozas las vidas de personas inocentes. Yo soy doctora y salvaguardo vidas. Tú eres quien las arrebata”, ha respondido.

Cihan se ha quedado horrorizado al escuchar a su madre y ha terminado enfrentándose a ella. No entiende cómo podía hablar así delante de Boran y le ha pedido que dejara de atacar a Alya. “¿Cómo dices eso en su presencia? ¿Cómo puedes decir esas cosas al lado de Boran? ¿A nosotros no nos duele, madre? ¡Compórtate de una maldita vez!”, ha estallado Cihan.

¿Se dará cuenta la matriarca que está siendo demasiado dura con ellos? ¿Qué tiene que ocurrir para que cambie de actitud?