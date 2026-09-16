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¿Se acostó Can con la mujer de su hermano? La demoledora sospecha de Serhat acaba en tragedia

Las últimas pistas no hacen más que aumentar las dudas de Serhat. El empresario ya no sabe en quién confiar y todas las miradas empiezan a dirigirse hacia Can.

¿Se acostó Can con la mujer de su hermano? La demoledora sospecha de Serhat acaba en tragedia

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Ismael Jiménez
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Serhat está desesperado por descubrir quién es realmente el padre de Kader. Desde que supo que Berrak le ocultó durante años la existencia de la pequeña, no ha dejado de buscar respuestas mientras su mujer continúa en coma.

A todo esto se suma la presencia de Kader y Zeynep en la mansión. La joven aceptó cuidar de la niña a cambio de ayudar a su familia con una importante deuda, pero terminó haciéndole una promesa a Serhat: no abandonará a Kader hasta descubrir quién es su verdadero padre.

Poco a poco, todas las sospechas empiezan a señalar a Can. Primero fueron las flores que aparecieron en la habitación de Berrak en el hospital y que Hayal e Ilkim creían que había enviado su padre. Después, Serhat descubrió que quien realmente las había llevado era su hermano.

Al mismo tiempo, Zeynep encontró el móvil oculto de Berrak y trató de averiguar quién estaba detrás de los mensajes y llamadas que podían conducir hasta el padre de Kader. Aunque no consiguió descubrir su identidad, cada nueva pista hizo crecer todavía más las dudas.

Can, que vive apartado de la familia en un barco tras un pasado marcado por un supuesto asesinato que asegura no haber cometido, se ha convertido en el principal sospechoso para Serhat. Convencido de que su hermano sabe mucho más de lo que dice, el empresario está dispuesto a llegar hasta el final para descubrir toda la verdad.

¿Es realmente Can el padre de Kader? ¿Qué relación tuvo con Berrak? Las respuestas podrían cambiar para siempre el destino de toda la familia.

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