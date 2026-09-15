Llorenç González nos habla de Vicente en A la deriva: "Ha vivido en unas condiciones extremas"

A la deriva llega a atresplayer el próximo 20 de septiembre, momento en el que podremos conocer a Vicente, el personaje al que da vida Llorenç González.

Tal y como cuenta el actor, se trata del marido de Maca y uno de los supervivientes del naufragio que "ha vivido en unas condiciones extremas". Sin embargo, "después de dos años la vuelta no es fácil porque en esa isla han pasado cosas", siendo este el punto clave de su trama.

"Me atrapó la continua lucha que tiene por aceptar lo que tiene y ser capaz de actuar ante el mandato de la época", explica sobre su primera toma de contacto con el papel: "Hay una lucha interna y después externa que es muy interesante".

Así pues, nos habla de un personaje complejo con varias capas en el que "las palabras son más para tapar todas esas miradas". Un trabajo que le ha resultado "complicado, pero también bonito".

Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de arriba: ¡no te la pierdas!

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