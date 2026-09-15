Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz imagina cómo sería su vida, si Begoña despareciese para siempre

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Gabriel y Beatriz pasarán la noche juntos y ella fantaseará con la idea de cómo sería su vida si Begoña muriese alimentando su idea de acabar con ella. ¿Será capaz de hacerlo¿

Por otro lado, los Salazar invitarán a Claudia a merendar a casa. ¡Están dispuestos a darle una oportunidad a la novia de su hijo!

Valentina aceptará finalmente el puesto de secretaria y se lo contará ilusionada a Andrés, que se quedará sin poder confesarle la verdad sobre la intervención de Damián.

Además, Salva y Mabel parece que han superado su ruptura y podrán trabajar juntos con normalidad.

Digna, por su parte, advertirá a Bianca de que espera que no interfiera en la relación de Marta y Fina.

Y Gabriel le contará a Tasio sus sopechas. Creerá que pasó algo entre él y Andrés y el empresario provocará a Tasio...¡Ambos protagonizarán una fuerte y acalorada discusión! ¿Qué pasará?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad y sé el primero en descubrir todo lo que se avecina en la serie más vista de la televisión!