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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz imagina cómo sería su vida, si Begoña despareciese para siempre

La joven empieza a tramar un plan para deshacerse de la enfermera.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz imagina cómo sería su vida, si Begoña despareciese para siempre

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Julia Zapata López
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Gabriel y Beatriz pasarán la noche juntos y ella fantaseará con la idea de cómo sería su vida si Begoña muriese alimentando su idea de acabar con ella. ¿Será capaz de hacerlo¿

Por otro lado, los Salazar invitarán a Claudia a merendar a casa. ¡Están dispuestos a darle una oportunidad a la novia de su hijo!

Valentina aceptará finalmente el puesto de secretaria y se lo contará ilusionada a Andrés, que se quedará sin poder confesarle la verdad sobre la intervención de Damián.

Además, Salva y Mabel parece que han superado su ruptura y podrán trabajar juntos con normalidad.

Digna, por su parte, advertirá a Bianca de que espera que no interfiera en la relación de Marta y Fina.

Y Gabriel le contará a Tasio sus sopechas. Creerá que pasó algo entre él y Andrés y el empresario provocará a Tasio...¡Ambos protagonizarán una fuerte y acalorada discusión! ¿Qué pasará?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad y sé el primero en descubrir todo lo que se avecina en la serie más vista de la televisión!

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